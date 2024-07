Sport in tv oggi domenica 7 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Sarà una giornata ricca di, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in: inil tennis con Wimbledon, i motori con la F1, il Motomondiale ed il motocross, il ciclismo con il Tour de France ed il Giro d’Italia Women, e molto altro. A Wimbledon in casa Italia, per il quarto turno di singolare giocheranno Jannik Sinner e Jasmine Paolini. In doppio, invece, prosegue il primo turno per la coppia composta da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, mentre è all’esordio quella formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori. Si concluderà nella giornata odierna il duplice weekend motoristico tra quattro e due ruote con F1 e Motomondiale: si completeranno, infatti, i programmi previsti per il GP di Gran Bretagna di F1, in corso a Silverstone, e per il GP di Germania di MotoGP, Moto2 e Moto3, in corso al Sachsenring.