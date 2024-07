Pogacar infiamma lo sterrato Vingegaard ed Evenepoel tengono botta | distacchi azzerati al Tour de France

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) La tappa delloalde2024 è stata accompagnata da diverse polemiche per il percorso e per la collocazione, ma lo spettacolo non è mancato alla Grande Boucle: tanti attacchi, tanti tentativi, specialmente da parte di Tadejche ha provato in ogni modo a rafforzare la Maglia Gialla. Alla fine però è pari e patta con Jonase Remco: i due sono riusciti a tenerea tutti i tentativi dello sloveno e si sono difesi in una tappa in cui potevano pagare qualcosa, viste tutte le incognite e le insidie lungo il percorso.che ha provato ad attaccare per la prima volta addirittura a 80 chilometri dal traguardo in stile Strade Bianche con il rinforzo di Remco, ma questa azione non ha avuto sviluppi.