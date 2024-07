Piccoli cuochi Chef in cattedra alla Olivetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Il minestrone si trasforma in burger, snack e biscotti. All’istitutodi Monza è nata la scuola estiva di cucina per bambini. È il progetto pilota per l’estate ideato dagliSalvatore e Vincenzo Butticè, titolari del ristorante “Il Moro“ a Monza e insegnanti all’Istituto per i servizi dell’enogastronomia e accoglienza. Nei locali della scuola hanno attivato il corso di cucina ludica per bambini, insegnando le tecniche culinarie e promuovendo consapevolezza alimentare e rapporto positivo con il cibo. Per una settimana, dalle 9 alle 13, nel laboratorio di cucina della scuola è stato attivato il primo corso per 12 bambini dai 9 ai 13 anni. "I corsi offrono un’esperienza divertente e educativa, guidata dai nostrie artisti locali – spiega il professor Vincenzo Butticé – I bambini imparano tecniche di cucina e pittura, per guarnire i piatti, esplorando colori e sapori in un ambiente sicuro e stimolante, attraverso attività pratiche e giochi".