Nella splendida cornice di Piazza del Popolo tante star della musica italiana come Annalisa Loredana Bertè e Irama

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo il successoprima puntata, questa sera alle 21.25 sempre su Rai 1 torna Tim Summer Hits 2024. Secondo appuntamento per la kermessele condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, in onda anche in contemporanea su Rai Radio 2 insieme a Carolina Di Domenico e Gabriele Vagnato (protagonisti anche del programma che va in onda subito prima, Techetechetè). Tony Effe e Gaia: perché “Sesso e Samba” è la vera hit dell’estate 2024 X In scaletta i cantanti più in voga del momento, che porteranno sul palco dell’affascinantedela Roma alcuni dei tormentoni estivi più canticchiati delle ultime settimane.