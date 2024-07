Mens Sana è ufficiale il ritorno a Siena di Belli | Non conta la categoria darò sempre il massimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Laha ufficializzato ieri il secondo arrivo del mercato estivo. Si tratta di Andrea(foto), play guardia, classe ‘99, con un passato nel settore giovanile dellaBasket. Dopo sette anni passati a Castelfiorentino, dove è stato anche capitano, questo è per lui una casa. "Torno a essere un giocatore della– ha detto dopo la firma –. Nelle giovanili ho fatto quattro anni in cui sono stato benissimo, quegli anni hanno inciso sulla mia scelta di tornare. Scelta che è dovuta a quattro fattori principali. Il primo l’ambiente, il secondo è Paolo Betti, il coach che mi ha allenato a Castelfiorentino e con cui ho un rapporto spettacolare, il terzo è il capitano Pannini con cui ho giocato in tutte le giovanili.