Lorenzo Simonelli stecca la batteria in Diamond League | tempo alto e niente finale a Parigi

(Di domenica 7 luglio 2024)non è riuscito a illuminare la scena allo Stade Charlety di, sede dell’ottava tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli, capace di stampare un sontuoso 13.05 a Roma, è stato eliminato in: quinto posto nella seconda serie con ildi 13.33 (0,4 m/s di vento a favore), rimanendo così fuori dall’atto conclusivo a cui prenderanno parte otto atleti. Il primatista italiano ha un po’ litigato con le barriere, rimanendo ben lontano da quanto messo in mostra allo Stadio Olimpico e anche dal 13.18 timbrato settimana scorsa agli Assoluti con brezza in faccia. Il 22enne laziale è stato superato dal giapponese Shunsuke Izumiya (13.