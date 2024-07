LIVE Sinner-Shelton 6-2 6-4 0-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | break dell’americano cambia la partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Ace sterno. 30-15 Doppio fallo dello statunitense. 30-0 Servizio e diritto. Ha preso fiducia, adesso sarà dura. 15-0 Serve&volley di, a segno con la volée di diritto. L’americano si fa sentire ad ogni punto. 0-2di. Scambio lungo emette un altro diritto in rete. Si riapre purtroppo la. E non entra la prima 30-40 Altro errore di diritto diin uscita dal servizio. Concede la prima palla. 30-30 Scambio lungo,sbaglia di diritto. Attenzione che lastando. Per la verità già da metà del secondo set. 30-15 Micidiale rovescio incrociato di, lungo il diritto. 15-15 Profondo stavolta il rovescio di, in rete il diritto di