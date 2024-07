La playlist di Radio Incontro Pisa | ecco le canzoni consigliate per questa settimana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024)7 luglio 2024- Come ognici segnala le hit più ascoltate,quelle dellaappena conclusa, (1-6 luglio). 1. Coldplay – “feelslikeimfallinginlove” feelslikeimfallinginlove (scritto tutto attaccato, ndr) è il titolo del nuovo attesissimo singolo dei Coldplay. Il brano parla del processo di innamoramento e delle emozioni contrastanti che ne derivano. 2. Darlin – “Electric” L’artista svedese pluripremiato. E’ stato l’artista più trasmesso dalleitaliane.Il brano “Elecrtric” racconta una serata tra amici ricca di musica e ballo. 3. Sabrina Carpenter - “Espresso” La canzone pop si intitola Espresso, in riferimento proprio alla tipologia di caffè più conosciuta e consumata in Italia. La canzone racconta la sicurezza e la consapevolezza della cantante, il cui effetto è stimolante come quello di un Espresso per il ragazzo che non riesce più a smettere di pensare a lei.