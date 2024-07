Gli idoli delle donne | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 7 luglio 2024) Gli: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, domenica 7 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Gliitaliano del 2022 diretto da Lillo & Greg ed Eros Puglielli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Filippo, uno dei gigolò più desiderati, in seguito a un incidente subisce un intervento al volto che ne cambia completamente la fisionomia. Non riuscendo più ad avere successo nel suo lavoro, decide di chiedere aiuto a Max, uno dei più grandi gigolò esistenti. L’intervento di Max però non riesce a sortire l’effetto sperato, finché Filippo non incontra Juanita, una colombiana che si innamora di lui e si scoprirà essere figlia di due trafficanti di droga.