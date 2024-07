Gli idoli delle donne chi sono gli attori? Dove è stato girato? Cast e location

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 7 luglio 2024) Diretto da Lillo e Greg insieme a Eros Puglielli, “Gli” è una commedia brillante che unisce elementi visivi e verbali, mantenendo viva la tradizione del genere. La tram ha la capacità di far ridere attraverso una combinazione di comicità fisica e battute argute, creando un’opera che non delude le aspettative dei fan del duo comico. Trama del film “Gli” La storia segue Filippo, un gigolò affascinante la cui carriera è fondata esclusivamente sul suo aspetto fisico impeccabile. Tuttavia, un grave incidente stravolge la sua vita e lo costringe a sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica. Al risveglio, Filippo scopre con sgomento che il suo nuovo volto è ben lontano dall’essere attraente come prima. Disperato e incapace di continuare la sua carriera, si rivolge a Max, un leggendario guru della seduzione.