Giovani talenti alla ribalta Show in piazza Matteotti

(Di domenica 7 luglio 2024) La rassegna ’Armonie della sera’, ideata e diretta dal maestro Marco Sollini, lancia in occasione della ventesima edizione una ’capsule’ dedicata interamente a, musicisti provenienti dal Conservatorio ’G.B. Pergolesi’ di Fermo. Una sinergia preziosa quella siglata tra l’Associazione Marche Musica e il Conservatorio di Fermo, con il supporto del Comune di Porto San Giorgio e della presidenza della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche. Si aprirà domani alle 21.45 ina Porto San Giorgio per proseguire ogni sera sino a domenica 14 luglio con un doppio concerto. Si parte con una serata dedicata interamente a Gioachino Rossini con ’Invitodanza’ eseguita da Giulia Bruni e Margherita Hibel (soprani), Luca Giarritta e Jacopo Fulimeni (pianoforte).