Gigi D’Alessio papà per la sesta volta | ecco il nome scelto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 luglio 2024) Lo scorso gennaio il settimanale Oggi aveva rivelato chesarebbe diventato padre per la. Stando a quanto riportato sul periodico diretto da Carlo Verdelli, il celebre cantante partenopeo avrebbe comunicato la notizia della gravidanza della compagna Denise Esposito ai suoi colleghi di The Voice Kids Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Antonella Clerici. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni,aveva confermato l’arrivo del suo sesto bebè (il secondo avuto dalla 31enne, che nel 2021 ha dato alla luce Francesco, che si è unito a Claudio, Ilaria, Luca – nati dal matrimonio con Carmela Barbato – e Andrea, figlio di Anna Tatangelo) svelandone il sesso. “Con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il“, aveva svelato l’artista.