Ferrari è un grande problema | furia Leclerc il pilota lancia l’allarme

(Di domenica 7 luglio 2024) Charlesè una, ilhato: “, c’è un”. Ecco cosa sta accadendo Settimo ed undicesimo posto in griglia. Questo il risultato delle qualifiche emerse nel Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra da parte dellanon ha staccato il pass per il Q3 e la Rossa appare in netto peggoramento rispetto a Montecarlo, quando dominò a mani basse vincendo. Nel Principato fu tale la prova di forza che in molti addirittura immaginavano unain grado di lottare per il titolo e capace di impensierire Verstappen. Ed invece, da lì in poi, un disastro dietro l’altro o quasi. In Canada doppio ritiro, in Spagna un quinto e sesto posto, mentre in Austria Sainz ha salvato la faccia al team con il terzo posto (11mo).