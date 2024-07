F1 la supremazia di Max Verstappen si è annacquata Mondiale lottato? Manca un rivale fisso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Ildi Formula 1 ha archiviato la sua prima metà di stagione. Si sono disputate 12 gare su 24, nelle quali si sono imposte quattro auto differenti, guidate da sei diversi piloti. Niente male per una categoria che, non più tardi di dodici mesi orsono, era cloroformizzata dal dominio pressoché totale di Maxe della Red Bull. A ben guardare, una fase ascendente così variegata non la si ammirava ormai dal 2013. Una volta cominciata l’era turbo-ibrida, il gusto non era mai stato così frizzante. Tanti monopoli, qualche duopolio e un’occasionale menage a trois. Un dinamismo come quello contemporaneo era diventato desueto. Dunque qualcuno si starà chiedendo: “C’è possibilità di vedere una lotta per il titolo?” Sinceramente? Più no che sì.