F1 GP Silverstone | i pronostici per la gara Russell in pole Norris e Verstappen favoriti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)(Inghilterra), 7 luglio 2024 – La battaglia per la vittoria del Gran Premio didi Formula 1 è apertissima. Mercedes, Red Bull e McLaren si contenderanno il successo in unache potrebbe regalare numerosi colpi di scena. A non unirsi alla festa è la Ferrari, che appare in balia delle onde e dei problemi riscontrati sulla SF-24. Le Rosse di Maranello sono attualmente indietro rispetto alla concorrenza, che invece si è raggruppata e potrà dare vita ad una domenica fantastica in Gran Bretagna. I problemi della Ferrari Dopo Montecarlo, il buio. La Ferrari sembra aver perso completamente la bussola, dopo aver illuso i propri tifosi con un avvio di stagione positivo. Scattata come seconda forza della griglia alle spalle di quella che sembrava una imprendibile Red Bull, la scuderia di Maranello era riuscita a portare a casa una vittoria in Australia con Carlos Sainz e una a Monaco con Charles Leclerc.