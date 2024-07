Euro 2024 | sloveno Vincic arbitro semifinale Spagna-Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) LoSlavkoè l’designato da Roberto Rosetti per dirigere la primadi, in programma martedì 9 luglio alle ore 21 allo stadio di Monaco di Baviera. Gli assistenti disaranno i suoi connazionali Tomaz Klannik e Andraz Kovacic. Si tratta della terza designazione per lodopo Ungheria-Svizzera e-Italia nella fase a gironi, era uno dei candidati per la finale (dopo aver arbitrato l’ultima finale di Champions League) ed è una buona notizia in chiave impiego di Orsato.SportFace. .