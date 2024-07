Dove mangiare la migliore pizza a portafoglio di Napoli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 luglio 2024) Meglio di una classicanapoletana, c'è solo quella a: semplice, tradizionale, pochi gusti classici, un disco morbido da piegare ecamminando per la città. L'emblema dello street food locale, apprezzato anche da Bill Clinton, che nel 1994 venne fotografato in mezzo alla folla a gustare il goloso boccone. Asi trova un po' ovunque, ma questa è la nostra classifica delle insegne migliori per la. LadiAntica Pizzeria Port’Alba Con naturale leggerezza Gennaro Luciano porta avanti il peso di una storia importante. La sua pizzeria è la più antica die, quindi, del mondo. Nata nel 1738, sotto l'arco di Port' Alba. In origine c'era solo il forno e iioli napoletani acquistavano qui le pizze da vendere per strada, una scena che vediamo spesso in antiche stampe e quadri.