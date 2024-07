De Vrij | Olanda felicissimo! Abbiamo visto di tutto stasera

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Deè l’uomo chiave di-Turchia, perché ha cambiato lui la partita con l’imperioso stacco di testa valso il pareggio nella vittoria per 2-1. Rispetto alle precedenti dichiarazioni, a Rai Sport il difensore non dà titoli sull’Inter ma si sofferma sulla qualificazione alle semifinali degli Europei. URLO DI GIOIA – L’torna fra le migliori quattro degli Europei dopo vent’anni. Nella vittoria per 2-1 contro la Turchia dic’è il marchio di Stefan de, autore del gol del momentaneo pareggio: «Sono, perché comunque è importante raggiungere le semifinali. È stata una partita intensa,diiniziato bene, poi loro ci hanno fatto soffrire un po’ e sono andati in vantaggio. Poi il secondo tempo non era facile, perché loro erano molto stretti e compatti.