Cassano d’Adda cadavere in acqua | potrebbe essere Claudio Togni

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 - I vigili del fuoco stanno recuperando un corpo visto galleggiare da una passante sul fiume Adda nel comune did'Adda, in provincia di Milano. Dagli abiti indossati è probabile che si tratti di, l'operaio di 58 anni caduto da una passerella il 28 giugno scorso sul fiume Adda mentre stava lavorando alla chiusura di una diga di sbarramento della A4.al momento dell’incidente era impegnato con una squadra di tecnici nella manutenzione e sostituzione di alcuni elementi della diga quando, magari per il cedimento di un moschettone di sicurezza, era piombato in, e, dopo un tentativo di raggiungere le sponde, era scomparso nella corrente. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo e i nuclei sommozzatori e soccorsotico del Comando di Milano.