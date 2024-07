Carcere minorile Nisida | detenuto incendia stanza detentiva intervento dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, presso l’Istituto penale per minorenni di, ungià autore di diverse vicissitudini, ha dato– insieme ad altro– ad unapresso il reparto osservazione, facendo anche resistenza. Anche al secondo piano terra si è verificato un evento critico. A darne notizia sono i sindacati di categoria della Polizia Penitenziaria SiNAPPe/OSAPP/UIL PA/USPP/FSA CNPP che evidenziano l’encomiabile e tempestivo l’della Polizia Penitenziaria che, ancora una volta, ha dimostrato zelante professionalità ed umanità. La situazione è preoccupante, dettata anche da una discutibile gestione e sovraccarichi di lavoro per il personale di Polizia Penitenziaria. Più volte abbiamo ribadito che i giovani adulti devo scontare la pena nei carceri per adulti nel circuito penale ordinario perché minano la riabilitazione degli altri detenuti minorenni – chiosano i sindacalisti – La struttura di– attualmente – risulta sovraffollata con quasi 70 detenuti ed il personale deve fronteggiare quotidianamente situazioni difficili, in già precarietà strutturali e logistiche.