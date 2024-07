Arnautovic solenne | Finisce l’Europeo ma non l’orgoglio dell’Austria!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) L’Austria di Markosi è fermata agli ottavi di finale degli Europei. L’attaccante dell’Inter si apre in un messaggio particolarmente toccante. AI TIFOSI – Lo scorso martedì sera il camminoalè terminato con la sconfitta agli ottavi di finale contro la Turchia. Quest’oggi arriva anche il messaggio di Marko, che ha lottato con la maglia della sua Nazionale in queste ultime settimane. Le parole dell’attaccante dell’Inter sono particolarmente emozionanti: «Questo viaggioqui, ma i nostri sogni e il nostro orgoglio rimangono ininterrotti. All’inizio dei campionati europei avevamo un solo obiettivo: rendere orgogliosa l’Austria. Ogni goccia di sudore, ogni duro allenamento e ogni momento in campo erano per voi: i nostri incredibili fan.