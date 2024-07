Allarme ad Apiro Furgoncino distrutto dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Momenti di apprensione ad, per l’incendio di unin un’area a ridosso del centro. È successo intorno alle 20.30 di venerdì. Un Fiat Scudo guidato da un 35enne che stava per tornare nella sua città, Jesi, salito da viale Trieste è poi sceso verso il bivio Cingoli-Staffolo. Giunto in piazza Battisti, il conducente si è accorto che dal cofano usciva il fumo, quindi ha bloccato ilin un lato dello slargo. Alcuni presenti sono subito intervenuti con un paio di estintori. Uno lo aveva anche lo jesino. Intanto sono stati allertati i vigili del fuoco, immediatamente accorsi con due automezzi. I pompieri hano impedito che lesi propagassero ai tigli vicini. Alla fine, dello Scudo sono rimasti solo la targa e il portellone del bagagliaio.