Tutto quello che puoi fare per dire addio alle rughe sulla fronte

(Di sabato 6 luglio 2024) Lesono spesso le più odiate dagli uomini, perché sono tra le prime a comparire. Ci sono quelle “del pensatore”, tipiche di chi ha spesso lacorrugata, e quelle dovute all’invecchiamento cutaneo, causate dalla progressiva perdita – che inizia dopo i 25 anni - di collagene e acido ialuronico, responsabili della tonicità e dell’elasticità della pelle. Senza dimenticare i danni del photoaging, «determinati da fattori esogeni come i raggi UVA-UVB e dall'eccessiva e scorretta esposizione al sole - affermano gli esperti del Gruppo Sanders-. Questi fattori provocano danni al DNA delle cellule della pelle e (come per l’invecchiamento cutaneo, ndr) agiscono danneggiando il collagene con conseguente perdita di elasticità, comparsa diprofonde e diffuse, ipercromie, desquamazione, fino, a volte, alla comparsa di cheratosi attinica».