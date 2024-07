Travolto da un’auto pirata Salvo muore a 16 anni L’orrore dopo l’incidente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Un ragazzo di soli 16è morto e un altro di 13è gravemente ferito. Questo è il tragico bilancio di un incidente che ha coinvolto, che poi non si è fermata, e uno scooter. Choc per quanto accaduto in una località vicina al mare. A perdere la vita è statoOliva, uno studente liceale. Gravissimo l'amico che viaggiava con lui a bordo dello scooter. Portato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono critiche.è avvenuto la sera del 5 luglio, intorno alle 23. I due stavano percorrendo una via a bordo dello scooter, guidato da. I ragazzi sono stati travolti da una vettura, una Polo guidata da un cinquantenne. Secondo quanto riportano i giornali locali, il conducente non si sarebbe fermato.