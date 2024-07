Portogallo-Francia Deschamps | Si tende a banalizzare il fatto di essere tra le migliori quattro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) “Ora ci godiamo ilditra le. Sta diventando un’abitudinequesto tipo di risultato”. Queste sono le dichiarazioni post-partita di Didier, dopo la vittoria ai rigori della suacon ilai quarti di finale di Euro 2024. Dopo lo 0-0 per 120? di gioco, i francesi sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari dal dischetto: gol decisivo di Theo Hernandez, mentre errore fatale di Joao Felix: “È stata una partita molto tesa e combattuta. Abbiamo avuto un finale molto faticoso. C’è stata un po’ più di stanchezza. Si tratta di dettagli. Sono molto felice per il gruppo, questa è una vittoria merito di tutto il gruppo”. Sui singoli, in particolare Mbappé e Griezmann: “Sì, Kylian e Antoine non sono al top di ciò che possono fare, ma nonostante ciò siamo qui in semifinale.