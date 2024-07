Pallacanestro Reggiana Coldebella incontrerà Galloway in Grecia Salgono le possibilità che Langston resti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Benny Benassi reclutae Kyle Hines? È la domanda (forse la speranza) che almeno per un attimo è passata per la testa di tanti appassionati reggiani quando hanno visto questo tris d’assi immortalato in una nota discoteca di Mikonos. Sgombriamo però subito il campo dai voli pindarici: il centro dell’Olimpia Milano non verrà a chiudere la propria gloriosissima carriera con la canotta della Unahotels. Il pretoriano di coach Ettore Messina è infatti amico fraterno del ‘nostro’con il quale è solito trascorrere le vacanze estive e più in generale i momenti di relax. Il cecchino dellaha invece legato moltissimo con il famosissimo dj di Albinea e quella dell’altra sera è stata solo una delle tante occasioni in cui i due si sono incontrati ad un evento mondano.