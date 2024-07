LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Jorge Martin in testa nelle FP2 davanti a Vinales Bagnaia in quota

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.27 Non si migliora Bezzecchi che sta lavorando più sul passo gara che sul time attack. 10.26 Tutti ai box eccetto Bezzecchi, ha smesso di girare anche Marc Marquez che dai primi giri ha raccolto buone impressioni. 10.25 Sta cercando ora di migliorare i suoi tempi Marco Bezzecchi, che occupa attualmente la sedicesima posizione. 10.23 Sale sempre più di colpi Marquez che ora è in quarta posizione con il crono di 1:20.825. 10.22 Si abbassano i tempi di Marquez che ora fa 1:21.337 e sale in undicesima posizione. 10.21 Ancora nessun tempo cronometrato fatto registrare da Marc Marquez che si sta nascondendo. 10.20 Adesso in tanti stanno lavorando sul ritmo, veloci nel primo settore, non altrettanto nel resto della pista.