(Di sabato 6 luglio 2024) Più vicino al Cremlino per essere più forte nella destra europea. Ieri, per la quattordicesima volta dal 2009, il premier ungherese Viktorha stretto la mano a Vladimir. Lo ha fatto dopo aver chiesto tre giorni fa – e prontamente ottenuto – udienza al Cremlino per un faccia faccia sulla situazione in Ucraina non concordato con nessuno, né a Bruxelles tantomeno a Kiev. Una mossa che, visto che l’Ungheria ha la presidenza di turno del Consiglio Ue, è deflagrante e ha unito l’Europa contro di lui. Va da sé chenon ha ovviamente ottenuto nulla da. "Mi sono reso conto – ha detto il premier ungherese – che le posizioni sono molto distanti tra loro e che molti passi devono essere fatti per avvicinarsi alla conclusione della guerra.