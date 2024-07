L’Aquila con i lavori su viale Ovidio intonacato il murale dedicato al poeta Edoardo Sanguineti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 6 luglio 2024)– Indignazione in città per la cancellazione delale drammaturgo(Genova, 9 dicembre 1930 – Genova, 18 maggio 2010) realizzato nel 2013 dall’artista Luca Ximenes sul muro di scarpa di, nel corso deidisposti dal Comune per la riapertura della strada verso la Fontana Luminosa. Montano, sui social, le proteste degli Aquilani per la distruzione di quell’omaggio artistico al grandeitaliano, tra i più insigni scrittori del Novecento, ormai ricoperto dall’intonaco. Polemiche per quanto accaduto, di soppiatto, con iaffidati all’impresa dal Comune, senza che finora sulla vicenda sia arrivata dall’Amministrazione una qualche presa di posizione. Del fatto, a causa dell’attuale recinzione del cantiere, solo qualcuno si era accorto, e segnatamente il consigliere comunale Lorenzo Rotellini che aveva subito sollevato la gravità del caso.