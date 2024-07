La principessa Anna ha lasciato l’ospedale dopo l’incidente

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 6 luglio 2024) Laha lasciato l’ospedale in cui era stata ricoverata. La sorella di re Carlo III, 73 anni, sta ora ricevendo supporto riabilitativo nella sua casa di campagna di Gatcombe Park nel Gloucestershireessere stata dimessa dal Southmead Hospital di Bristol. Le dimissioni, come confermato da People, sono avvenute nella mattina di venerdì 28 giugno. Non sono disponibili ulteriori dettagli sul, a parte il fatto che si è trattato di un duro impatto con un cavallo. Finora lanon ha rilasciato dichiarazioni in merito al proprio incidente. Tuttavia il marito della, il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence, ha affermato in una dichiarazione: “Vorrei estendere i miei più sentiti ringraziamenti al team del Southmead Hospital per la loro cura, competenza e gentilezza durante il breve soggiorno di mia moglie“.