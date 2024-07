Kate Middleton ultime notizie Sua figlia Charlotte eredita 82 milioni in gioielli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo l’apparizione al Trooping the Colour,si è di nuovo ritirata nell’Adelaide Cottage per proseguire le cure contro il cancro, mentre suasta diventando sempre più protagonista della scena pubblica, una vera e propria superstar che erediterà oltre 82di sterline in, circa 75.803.000 euro. A dir la verità, non proprio tutti lei.superstar Tutti vorrebbero rivederealla cerimonia di consegna dei trofei di Wimbledon, anche se la presenza dei suoi genitori, Carole e Michael, al torneo di tennis senza di lei non fa ben sperare. Ma se la Principessa del Galles consegnerà i premi, lo sapremo dal Palazzo solo poche ore prima dell’evento. La salute diè la priorità, anche se lei in prima persona desidera presenziare alla cerimonia, come ha fatto ogni anno da quando è madrina di Wimbledon.