Il futuro delle relazioni Italia-UK con Starmer visto dalla City

(Di sabato 6 luglio 2024) Con la guida del Partito Laburista dopo le elezioni generali del Regno Unito del 2024, si apre un nuovo e interessante capitolo nelletrae Regno Unito. Come imprenditore e politico, sono perfettamente consapevole del potenziale esfide che questa transizione presenta. Quest’epoca offre un’opportunità unica per ridefinire e rafforzare i nostri legami sulla base di valori condivisi e obiettivi comuni. L’elefante nella stanza Una sfida importante risiede nella necessità di navigare nel complesso panoramanormative post-Brexit. Il governo laburista deve districarsi tra contesti normativi diversi per garantire che il commercio e le iniziative di cooperazione non abbiano ostacoli. Il primo passo deve essere quello di elaborare nuove politiche che facilitino il commercio e la crescita reciproca, senza compromettere le posizioni economiche e politiche distinte di ciascuna nazione sia all’interno sia all’esterno dell’Unione europea.