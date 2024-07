I centri per i violenti Utenti più giovani e spinti dagli avvocati | Evitiamo recidive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Si abbassa l’età media di chi accede aiper uomini autori di violenza (Cuav). E non solo la fascia di età prevalente si è spostata dai 44-54 anni ai 31-40 anni (nel 40% dei casi) ma non mancano 18enni e 19enni. Gli italiani rappresentano sempre più della metà degli. Parte dall’identikit di chi accede al progetto Savid - Stop alla violenza domestica, l’analisi dei servizi presenti sul territorio di Ats Milano, con punti di forza e criticità messi in luce per prevenire episodi ed evitare. Il progetto si chiama U.O.Mo - Uomini, Orientamento e Monitoraggio - ed è finanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con Ats Milano Città Metropolitana. I primi risultati sono stati presentati ieri all’Università di Milano-Bicocca insieme alle linee guida.