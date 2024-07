Festa Inghilterra è in semifinale agli Europei Akanji tradisce la Svizzera ai rigori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Dusseldorf (Germania), 6 luglio 2024 – L'vola alle semifinali di Euro 2024, dopo aver sconfitto ai calci di rigore (5-3) la. La nazionale dei Tre Leoni ha battuto quella elvetica ai penalty, realizzandoli tutti e cinque e sfruttando l'errore di. Nei tempi regolamentari era stato Embolo a sbloccare il match in favore della squadra di Yakin, che ha poi incassato la rete del pari di Saka, la quale ha protratto il match fino ai supplementari. Gli inglesi sfideranno la vincente tra Olanda e Turchia. Le formazioni titolari Gareth Southgate schiera la suacon il 4-2-3-1 di partenza. Pickford difende i pali, aiutato da Walker, Stones, Konsa e Trippier in difesa. A centrocampo ci sono Mainoo e Rice come mediani, mentre Saka, Bellingham e Foden giocano alle spalle di Kane.