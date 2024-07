Euro 24 | Svizzera ko ai rigori Inghilterra in semifinale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) L'si è qualificata per le semifinali di2024, battendo 6-4 ladopo i calci di rigore. La partita si era chiusa 1-1 dopo i tempi regolamentari e i supplementari. L''vendica' l'Italia e vola inaglipei di calcio in Germania. Dopo 120 minuti combattuti e equilibrati, finiti in parità 1-1, la Nazionale dei Tre Leoni batte laai calci di rigore e conquista il passaggio del turno. Rossocrociati avanti ad un quarto d'ora dalla fine con Embolo e raggiunti subito dalla rete di Saka che porta il match ai supplementari al termine dei primi 90' a due facce: se nel primo tempo la squadra di Yakin lascia l'iniziativa a Bellingham e compagni, nella ripresa a guidare il gioco sono i rossocrociati che a forza di guadagnare campo fanno anche gol ma non riescono a mantenere il vantaggio per più di cinque minuti.