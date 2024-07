Elodie mette Iannone all' angolo? Rumors | le nozze di Diletta Leotta hanno cambiato tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Tam-tam impazzito su, all'anagrafeDi Patrizi, la meravigliosa cantante romana impegnata da tempo in una storia con l'ex pilota Andrea. Le voci che circolano riguardano proprio loro due e vengono rilanciate da Alberto Dandolo su Oggi. Secondo quanto si legge sul rotocalco, infatti,cercherebbe una svolta sul versante privato, infatti avrebbe "desiderio di fiori d'arancio con il suo Andreae, perché no, anche di allargare la famiglia". La cantante, insomma, vorrebbe sposarsi. Sempre secondo Oggi, "a confidarlo è stata lei stessa alla sua migliore amicae alla presenza di conoscenti comuni. L'occasione è stata proprio la recente cerimonia didella commentatrice sportiva. La cantante romana non ha infatti nascosto la sua forte partecipazione emotiva durante il commovente rito nuziale in cui ha avuto il ruolo di testimone della sposa.