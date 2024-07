De Vrij in gol in Olanda-Turchia! Suo il pari dopo lunghissimo digiuno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Deha appena segnato il gol del pareggio dell’contro la(1-1). Il difensore dell’Inter, al primo centro negli Europei, rimette in equilibrio la sfida dell’Olympiastadion di Berlino. A BERSAGLIO! – È Stefan dea suonare la sveglia per l’. Sotto dal 35? contro laper la rete di Samet Akaydin, la nazionale di Ronald Koeman trova il pareggio con il difensore dell’Internell’ultimo quarto di finale degli Europei.. Al 70?, su calcio d’angolo battuto da destra da Memphis Depay, la palla viene respinta giocata corta su Jerdy Schouten che rende il pallone al numero 10, sul cui cross stacca di testa a centro area dein maniera imperiosa per mettere in rete. Nulla da fare per il portiere avversario Mert Gunok.