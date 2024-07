Dalla Bretagna fino al Salento A Russi la lunga notte del Batfolk

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Unainfinita per viaggiare e danzare dal nord al sud dell’Europa,alpassando per il Poitou e l’Appennino. Appuntamento stasera a palazzo San Giacomo diper ‘Ladel Balfolk’ (info e prevendite: 0544-249244, www.ravennafestival.org, biglietti: posto in piedi 20 euro; under 18: 5 euro). Compagni di viaggio in questo itinerario, tracciato e curato da Fabio Rinaudo, sono 17 musicisti, maestri dei loro strumenti e alfieri di patrimoni musicali di cui è parte una ridda di danze: gavotte, laridè, rond, hanter dro, bourrèe, polca, mazurca, valzer e pizziche C’è un filo conduttore che lega la taranta salentina alle suggestioni della musica popolare bretone e della regione del Poitou: un risuonare di organetti e accordéon, di zampogne e cornamuse su baccanali di percussioni da cui trapelano echi narrativi della canzone dei trovatori.