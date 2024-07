Dai jeans baggy al completo oversize dai bermuda alla camicia presa in prestito dal guardaroba maschile

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 6 luglio 2024) Che il tomboy style diventasse una delle tendenze top dell’estate 2024 era facilmente prevedibile. Dando un’occhiata al Pinterest trend report della stagione si vede infatti che le ricerche delle keyword “tomboy femme” sono aumentate rispetto allo scorso anno del 3900%. Ed altre correlate hanno seguito lo stesso corso. “Idee di outfit” del 290%, “maglia” del 175% e “outfit con cargo versi” del 320%. Anche osservando lo street style delle ultime sfilate sia delle sfilate uomo che di quelle Haute Couture è facilissimo imbattersi in look che hanno tutte le caratteristiche in regola per essere definite tomboy. Uno stile che racchiude in sé diverse sfumature ma che può essere riassunto come un insieme di stilemi e di abbinamenti presi inda mondo