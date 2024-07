Cari posteri vi riscriviamo Sotto la scala della Fraternita un’urna con lettere e foto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) "Un cantico salga dal nostro cuore a te". È sempre un’emozione per gli aretini sentire le paroleloro Terra d’Arezzo: ieri sera, in occasione dell’inaugurazionescalinata, la suggestione è stata massima. A cantare l’inno di Arezzo è stato il Polifonico con il coro Voiceincanto, accompagnato dai Musici. "Così come avveniva negli anni Trenta ad ogni Giostra. Dopo Ottanta anni ho voluto riproporre questa magia, con la speranza di tornare alle origini" ha spiegato il primo rettore, Pier Luigi Rossi che ieri sera in piazza Grande ha organizzato una vera e propria festa. Fari e occhi puntati sul palazzodei Laici e sulla elegante scalinata appena restaurata, proprio davanti al mattonato, unico al mondo, che in questo fine settimana ospita la Fiera Antiquaria.