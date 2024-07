Capuano | Ci serve un numero massimo di stranieri

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Il calcio va cambiato nelle regole. La prima cosa, la più semplice: nel settore giovanile limitare in maniera drastica ildegli. E anche imporre un massimale alle squadre in Serie A nel far giocare. In questo modo si dà la possibilità di crescere i nostri. Il vero allenatore si adatta ai giocatori a disposizione, cerca di costruire il giovane. Che deve essere prima uomo, e poi calciatore. E il vero giocatore deve affrontare i sacrifici; senza sacrifici non si conosce il parametro della sofferenza e senza quel parametro non arrivi in alto. Bisogna essere meticolosi, studiare, ed essere persone serie: io non credo nella fortuna, ma solo nella preparazione dei dettagli. In C non ci sono fenomeni, che sfruttano il calcio per fare marketing.