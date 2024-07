Calcio dilettanti Bagnolese | presi Predelli Vassallo e Tinarelli Masone | c’è Shpijati!

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) In Promozione un bomber per il neopromosso: ufficiale l’innesto di Aldi(1996), ex Casalgrande e Arcetana tra le altre. Riecco attiva lasul fronte mercato, con un tris in entrata: ecco l’attaccante Eugenio(foto), veloce punta del 1994 ex Sporting Scandiano ma anche Atletic Progetto Montagna, Carpineti, Castellarano, Vianese e Baiso. Poi ecco anche il difensore centrale Matteo, classe 2005 in arrivo dall’Arcetana, e Samuel, terzino del 2005 reduce dalla stagione col Real Sala Baganza (lo ricordiamo anche con la juniores del Lentigione). Colpo per il Luzzara che potrà contare sulle prestazioni di Cristian Mazzocchi, attaccante 26enne in arrivo dalla Serenissima: dopo tanta esperienza in categorie della Lombardia, tra cui gli inizi nel vivaio del Brescia, ecco la provincia reggiana.