Alex Perez all’Inter tutto fatto! I dettagli sul prezzo e visite mediche

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) L’Inter ha raggiunto un accordo con il Real Betis per l’ingaggio del giovane difensore spagnolo Álex Pérez. Secondo Fabrizio Romano, il calciatore è atteso a Milano per lesarà presto un giocatore dell’Inter. Il trasferimento prevede una clausola di acquisto superiore a 500.000 euro, più componenti aggiuntivi e una clausola di vendita futura. Ledel giocatore sono previste per la prossima settimana., nuoviALTRI BONUS – L’accordo tra i due club comprende diversi bonus legati alle prestazioni di Pérez. Tra questi, spiccano i bonus legati al numero di partite giocate dal giovane difensore con la maglia nerazzurra, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (! Isul) © Inter-News.