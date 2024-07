Velletri – Aggressione dopo lite tra automobilisti | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) I Carabinieri della Compagnia dihannoun 20enne del posto gravemente indiziato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 45 gr. di cocaina. Ieri (4 luglio), in tarda mattinata, un 47enne aveva denunciato, presso la Stazione Carabinieri di, che il 29 giugno scorso,unafra, era stato seguito ed aggredito con uno sfollagente da un giovane della zona del quale aveva indicato le generalità. La vittima, che a seguito dell’ha riportato lesioni con una prognosi di 30 giorni, ha riferito anche di minacce di morte che potevano far presupporre la disponibilità di armi da parte dell’aggressore.