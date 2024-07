Vagnati | Buongiorno Inter c’è! Chiedete ad Ausilio Esposito ha potenziale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 luglio 2024), Direttore Tecnico del Torino presente alla cena di beneficenza organizzata da Gea World al Twiga di Forte dei Marmi per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze ha parlato del futuro di Alessandroe di Francesco Pio. NIENTE DI FATTO – Davideparla della possibile cessione del difensore centrale che piace tanto anche al Napoli: «Sono sicuramente momenti delicati per Alessandro che è cresciuto con noi, è una persona meravigliosa e un grande giocatore. Stiamo valutando insieme a lui quello che possiamo fare. Inserimento dell’? Dovete chiedere a Piero! (ride, ndr). Lo stanno chiamando tante squadre, l’essata. Nel calcio può sempre succedere di tutto, siamo in fase di valutazione. Al di là della parte economica, Alessandro è un pezzo di storia del Torino».