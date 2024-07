Una classe in meno all’asilo La rivolta dei genitori | Così si perde continuità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024)in’Il Girasole’. Sono due i motivi che hanno fatto infuriare mamme e papà: da un lato, la soppressione di una sezione (che dovrebbe essere ’dirottata’ sul plesso di Vado); dall’altra, alcune modifiche disposte dalla dirigenza per le assegnazioni delle maestre. Due giorni fa, ihanno incontrato il dirigente scolastico Riccardo Rolle, mentre ieri la protesta è sfociata nell’affissione di striscioni alla cancellata dell’asilo. "La scuola non è un’azienda – hanno vergato nero su bianco i–; bimbi e maestre non sono numeri". Breve passo indietro: quando idelle sezioni A e B hanno saputo che unasarebbe stata soppressa, con la conseguente redistribuzione dei bambini – "si passerà da classi di 20/21 a 26/27 bimbi per aula", spiegano – hanno chiesto un incontro al dirigente.