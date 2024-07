Ue | fair play Fdi dopo addio Vox ‘scelta dovuta a dinamiche spagnole la rispettiamo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Restiamo il terzo gruppo del Parlamento europeo. Rispettiamo la scelta di Vox, ma non sappiamo quanto gioverà ai nostri amici spagnoli”. Interpellate dall’Adnkronos, fonti di Fratelli d’Italia a Bruxelles commentano la scelta del partito ultraconservatore spagnolo Vox, guidata da Santiago Abascal, di lasciare il gruppo Ecr al Parlamento europeo per aderire ai Patrioti per l’Europa di Viktor Orban. Nonostante la fuoriuscita dei 6 membri di Vox, Ecr al momento resta la terza compagine del Parlamento europeo a quota 78 parlamentari, a due sole distanze dai liberali di Renew (76).Dal partito di Giorgia Meloni – che è presidente dei Conservatori e riformisti Ue – la decisione degli iberici viene salutata con: “Non c’è delusione da parte nostra”, rimarcano le stesse fonti.