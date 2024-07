Uccise il padre per salvare la madre la Cassazione dispone l’appello bis per Alex Pompa Il legale | la pena era ingiusta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Assolto in primo grado per legittima difesa, e poi condannato in Appello a sei anni e due mesi. E ora, la decisione dei supremi giudici della prima sezionele della, che accogliendo la richiesta della procura generale della, hanno annullato con rinvio la sentenza impugnatando un Appello bis. Un percorso da montagne russe, quello che segna le tappe giudiziarie della vicenda che vede al centro di un tortuoso cammino processuale il giovane, il ragazzo che nell’aprile del 2020a coltellate ila Collegno, in provincia di Torino, al culmine dell’ennesima lite familiare per difendere lailper difendere la: labis Dunque, secondo quanto apdisposto dalla Suprema Corte, per lui ci sarà un nuovo processo d’Appello: assolto in primo grado per legittima difesa,, che ora porta il cognome della, Cotoia, era stato condannato il 13 dicembre del 2023 a sei anni e due mesi dalla Corte di Assise di Appello di Torino.