Traffico Roma del 05-07-2024 ore 14 | 30

(Di venerdì 5 luglio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione è riaperta alvia Ostiense rallentamenti sul grande raccordo anulare sia in carreggiata esterna che su quella interna dalla Casilina Ardeatina per ilintenso intenso è rallentato ilsulla tangenziale est tra via dei Campi Sportivi via Salaria verso San Giovanni un incidente rallenta ilin viale dell’Oceano Pacifico all’altezza di viale Città di roba in zona Cecchignola partita la prima fase dei lavori di costruzione di una nuova rotatoria in via Marino ghetaldi te via Gianfrancesco biondi e via Bartoli inevitabili disagi alla circolazione nelle ore diCi spostiamo in zona Boccea chiusa via Giovanni senzaterra per una Parlamento tra via Gaetano Mazzoni e via Cornelia disagi infine al trasporto ferroviario sulla linea alta velocitàFirenze viaggiano con circa 40 minuti di ritardo per accertamenti sulla linea tra Capena e Settebagni per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito