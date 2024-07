Tennis Wimbledon | Sinner agli ottavi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 luglio 2024) 22.58 Sul Centre Court diarriva il nuovo show del n.1 Atp Jannikche nel terzo turno liquida in 3 set il serbo Miomir Kecmanovic, 61 64 62 in un'ora e 40' di gioco.trova il vincente del match del terzo turno tra l'americano Shelton (14) e il canadese Shapovalov.anche Jasmine Paolini, n.7 del seeding, che si sbarazza in 2 set, 76 (4) 61, la canadese Andreescu dopo un'ora e 33'. L'azzurra oraaffronterà l'americana Keys, testa di serie numero 12.